Сийярто озвучил условие для блокировки санкций ЕС против российской нефти

Сийярто: Будапешт наложит вето на нефтяные санкции ЕС при отмене исключения Если Венгрию лишат исключения из санкций на покупку трубопроводной российской нефти, то Будапешт наложит вето в Евросоюзе на сами рестрикции, рассказал в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
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