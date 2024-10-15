Сийярто озвучил условие для блокировки санкций ЕС против российской нефти

Сийярто: Будапешт наложит вето на нефтяные санкции ЕС при отмене исключения Если Венгрию лишат исключения из санкций на покупку трубопроводной российской нефти, то Будапешт наложит вето в Евросоюзе на сами рестрикции, рассказал в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.