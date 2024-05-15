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"Увидишь, как работают настоящие террористы": Мигрантов-подростков "отмазывают" после угроз русским студентам - источники

"Увидишь, как работают настоящие террористы": Мигрантов-подростков "отмазывают" после угроз русским студентам - источники

В Екатеринбурге разразился настоящий скандал. По словам одного из источников, в стенах общежития университета УрГЭУ мигранты-подростки угрожают студентам, оскорбляют девушек, пугая изнасилованием, и называют русских "свиньями": "ты увидишь, как работают настоящие террористы".

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