"Увидишь, как работают настоящие террористы": Мигрантов-подростков "отмазывают" после угроз русским студентам - источники

В Екатеринбурге разразился настоящий скандал. По словам одного из источников, в стенах общежития университета УрГЭУ мигранты-подростки угрожают студентам, оскорбляют девушек, пугая изнасилованием, и называют русских "свиньями": "ты увидишь, как работают настоящие террористы".