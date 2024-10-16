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Информационный марафон - стартуем

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  • Александр Ляшенко
    Я не разделяю "восторг" анонима под кличкой "Информационный марафон - стартуем". зря он вводит в заблуждение своих 22...Богатый улов: Ито...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
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Видный американский «ястреб» расписал, почему Путин не согласится на «заморозку» на Украине

Видный американский «ястреб» расписал, почему Путин не согласится на «заморозку» на Украине

Принадлежащее миллиардеру Джеффу Безлсу американское издание The Washington Post публикует большой и, похоже, программный текст историка и журналиста Роберта Кагана – супруга экс-помощницы госсекретаря США Виктории Нуланд и учредителя «Института изучения войны», чьи тексты о боевой ситуации на Украине публикуют практически все мировые СМИ.

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