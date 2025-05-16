Макрон допустил участие Трампа в переговорах с Путиным

ПАРИЖ, 17 мая, ФедералПресс. После завершения саммита Европейского политического сообщества в Албании французский президент Эммануэль Макрон заявил, что, согласно его сведениям, глава США Дональд Трамп намерен в ближайшее время обсудить с представителями России результаты переговоров, прошедших в Стамбуле.