Макрон допустил участие Трампа в переговорах с Путиным

ПАРИЖ, 17 мая, ФедералПресс. После завершения саммита Европейского политического сообщества в Албании французский президент Эммануэль Макрон заявил, что, согласно его сведениям, глава США Дональд Трамп намерен в ближайшее время обсудить с представителями России результаты переговоров, прошедших в Стамбуле.
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