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Российский посол рассказал о понимании Китаем причин кризиса на Украине

Российский посол рассказал о понимании Китаем причин кризиса на Украине

Китай понимает причины конфликта на Украине, поскольку сталкивается со схожими вызовами на фоне роста военного давления Соединенных Штатов и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказал посол РФ в Китае Игорь Моргулов, пишет РИА Новости.

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