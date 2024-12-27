Российский посол рассказал о понимании Китаем причин кризиса на Украине

Китай понимает причины конфликта на Украине, поскольку сталкивается со схожими вызовами на фоне роста военного давления Соединенных Штатов и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказал посол РФ в Китае Игорь Моргулов, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии