Виноват Киев: о возможном продлении СВО заявили в Кремле

Подробности рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продолжающиеся атаки украинских сил на российскую инфраструктуру могут привести к затягиванию специальной военной операции и вынужденному расширению буферной (санитарной) зоны на границе с Украиной.
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