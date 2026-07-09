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Царьград

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Виноват Киев: о возможном продлении СВО заявили в Кремле

Виноват Киев: о возможном продлении СВО заявили в Кремле

Подробности рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продолжающиеся атаки украинских сил на российскую инфраструктуру могут привести к затягиванию специальной военной операции и вынужденному расширению буферной (санитарной) зоны на границе с Украиной.

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