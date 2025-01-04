The Sunday Times: Стармер попытается убедить Трампа поставлять оружие Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует провести встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в первые недели после инаугурации, чтобы убедить его оказывать военную помощь Киеву.
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