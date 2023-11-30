Президенту ФРГ Штайнмайеру пришлось остаться в самолете по прилете в Доху

Самолет президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера прилетел в Катар раньше времени. Политику в отличие от других членов делегации пришлось остаться в салоне еще на полчаса в ожидании встречающих, сообщил Stern.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии