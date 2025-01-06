Volkswagen Formigo удивляет и представляет свою модель 2026

﻿Совершенно прибыл новый Volkswagen Formigão 2026 года, чтобы поддержать легендарный автомобиль! Благодаря его футуристическому дизайну, передовым технологиям и наследию Погрузитесь во все это автомобиль, который сочетает в себе историю и будущее, племя сердца и бросая взгляд вызвать своих конкурентов.