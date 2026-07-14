От раскопок до 3D-копий. Как ученые России и Китая будут исследовать древний Алтай

Специалисты планируют проводить совместные экспедиции, внедрять цифровые технологии и организовать обмен студентами В Алтайском государственном университете открыли научно-исследовательский центр археологии Большого Алтая.
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