Станислав Протасов: Почти 30 процентов теплосетей в Петербурге старше 25 лет – это более 2000 километров

Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению о подготовке города к холодному периоду При подготовке к отопительному сезону мы проводим профилактические работы на ТЭЦ, котельных, центральных тепловых пунктах и за счет высокого давления находим слабые участки на сетях, которые немедленно меняем.