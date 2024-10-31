Станислав Протасов: Почти 30 процентов теплосетей в Петербурге старше 25 лет – это более 2000 километров

Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению о подготовке города к холодному периоду При подготовке к отопительному сезону мы проводим профилактические работы на ТЭЦ, котельных, центральных тепловых пунктах и за счет высокого давления находим слабые участки на сетях, которые немедленно меняем.
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