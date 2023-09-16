Злые русские не плачут

Надежда Белугина

НАШИ ПРЕДКИ ЗА НАШИМИ СПИНАМИ Надежда Белугина-Подюжская Вьётся облаком дым над уставшими лицами, С ветерком поднимаясь и снова к ногам. Мне письмо бы отправить с парящими птицами, Чтоб оно долетело к родным берегам. Птичий клин - треугольник солдатский потрёпанный - Стопкой весточки с дальней чужой стороны. Дед в глубокой траншее, боями измотанный, В небо глядя, писал средь жестокой войны. И в Афгане отец между скал неизведанных, Там, в горячих песках, где убийственный зной, С автоматом в руках, сердцем Родине преданный, Ждал вестей от своих...Как хотелось домой! Видно слов не хватило стране в то безвременье, Не нашли дипломаты подход в трудный час. Не хотел бы войны наш народ, тем не менее, Брат пошёл на защиту Чечни, помолясь. Память в мирное время тихонько уносится… Мысль к реальности мигом вернула меня: Вот он, тот, что напротив - бинокль к переносице - Расчехлив ствол винтовки, решил дать огня. Мир глобальный жесток, люди расчеловечены, Всяк погряз в темноте, полон злобы и лжи. И не все, кто погиб, в списках увековечены И опять неопознанный где-то лежит… Как обманна война! Манит вновь передышками: Передышка – война… передышка – война… Видно хочет, чтоб в явь, а не только по книжкам мы, Здесь сумели узнать, как жестока она. Только мы не привыкли лить слёзы и каяться, Где ни флага, ни гимна нам в честном бою. В полный рост встанем так, мало всем не покажется, Защитим, как в веках, мы Россию свою. Есть что вам рассказать, ужас битв не познавшие, Лишь бы только закончилась эта война. Чтоб о том, как нам жить, разрешенья не спрашивать, Всем сейчас позарез здесь победа нужна! ...Стая, выдала строй над лесными угодьями. Клич: «В дорогу!» - трубит им вожак головной. Передайте привет всем знакомым на родине: «Ждите нас! Мы с победой вернёмся домой!» © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2022 Свидетельство о публикации №122080304818