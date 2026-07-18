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Отказы театров из-за внешности, работа моделью и три развода: как живет звезда «Клима Самгина» Андрей Руденский

Отказы театров из-за внешности, работа моделью и три развода: как живет звезда «Клима Самгина» Андрей Руденский

После окончания театрального училища в 1984 году Андрею Руденскому отказали все московские театры — режиссеров отпугивал его высокий рост и аристократическое лицо, которое посчитали неподходящим для сцены и пригодным лишь для рекламы парфюмерии.

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