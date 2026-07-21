Собянин: 1 августа начнется прием заявок на гранты для обучения в сфере культуры

В Москве стартует приём заявок на гранты Мэра для творческой молодежи.С 1 августа выпускники столичных школ и колледжей смогут получить финансовую поддержку, покрывающую до 100% стоимости обучения в ведущих творческих вузах страны.
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