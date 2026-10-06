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Посол Кононученко: на Западе молчат об ущербе экологии Чёрного моря от атак ВСУ

Посол Кононученко: на Западе молчат об ущербе экологии Чёрного моря от атак ВСУ

На Западе предпочитают умалчивать о последствиях атак ВСУ на суда в Чёрном море. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам климата Сергей Кононученко.

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