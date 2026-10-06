На Западе предпочитают умалчивать о последствиях атак ВСУ на суда в Чёрном море. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам климата Сергей Кононученко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Песков ответил на...
- Песков: планов по...
- Нарек Карапетян о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым