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Депутат Рады Мережко: Трамп начнет думать об Украине «только завтра»

Депутат Рады Мережко: Трамп начнет думать об Украине «только завтра»

Глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко заявил, что риторика предвыборной кампании Дональда Трампа была ориентирована на победу, а об урегулировании конфликта на Украине Трамп будет задумываться «только завтра».

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
..Пусть лучше думает про америку и не лезет в другие страны................
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17 час.

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