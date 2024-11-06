Депутат Рады Мережко: Трамп начнет думать об Украине «только завтра»

Глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко заявил, что риторика предвыборной кампании Дональда Трампа была ориентирована на победу, а об урегулировании конфликта на Украине Трамп будет задумываться «только завтра».
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