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В России предложили освободить бывших жен погибших бойцов СВО от выплаты кредита

В России предложили освободить бывших жен погибших бойцов СВО от выплаты кредита

Бывших жён погибших во время российской спецоперации на Украине бойцов могут освободить от выплаты кредитов в случае, если у них имеются общие дети, не достигшие восемнадцати лет, и если они являлись созаемщиками.

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