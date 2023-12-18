В России предложили освободить бывших жен погибших бойцов СВО от выплаты кредита

Бывших жён погибших во время российской спецоперации на Украине бойцов могут освободить от выплаты кредитов в случае, если у них имеются общие дети, не достигшие восемнадцати лет, и если они являлись созаемщиками.
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