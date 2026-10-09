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«Слезы. Сбылась мечта, которой было 20 лет». Узбекский судья — о попадании на ЧМ-2026

«Слезы. Сбылась мечта, которой было 20 лет». Узбекский судья — о попадании на ЧМ-2026

Узбекский арбитр Ильгиз Танташев в интервью корреспондентам Sport24 Борису Королеву и Сергею Козлову рассказал, какие эмоции испытал, когда узнал, что будет работать на чемпионате мира — 2026.

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