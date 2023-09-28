Войска РФ уничтожили пункт боепитания ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 28 сентября сообщил, что артиллерия уничтожила пункт боепитания Вооруженных сил Украины (ВСУ) и три минометных расчета на купянском направлении.
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