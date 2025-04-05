Что нужно и что категорически нельзя делать при виде БПЛА

Беспилотная опасность – реалии сегодняшнего дня не только в регионах боевых действий, но и в тылу. Дроны ВСУ уже не раз долетали и до Астраханской области, а беспилотная опасность в регионе объявляется несколько раз в неделю.
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