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"Корона не упала с неба": жительница Барнаула выиграла всероссийский конкурс красоты. Фото

"Корона не упала с неба": жительница Барнаула выиграла всероссийский конкурс красоты. Фото

Жительница Барнаула Марина Толстопятова стала обладательницей одного из главных титулов на всероссийском конкурсе красоты и таланта "Миссис International Россия – 2026".

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