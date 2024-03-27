Секретарь ОНК Москвы: сообщения о смерти террористов из «Крокуса» не верны

РИАМО - 27 мар. Сообщения о смерти кого-либо из террористов, принимавших участие в атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», не соответствуют действительности, заявил РИА Новости секретарь ОНК Москвы, член СПЧ России Алексей Мельников.
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