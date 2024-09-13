Сергей АНДРЕЕВ Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал грядущие в республике в октябре выборы «референдумом за войну или мир», подчеркнув: «Это референдум между миром и войной, это референдум между пропагандой и традиционными ценностями, и на самом деле сделать выбор просто.