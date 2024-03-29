Не только технологичнее, но и дешевле: цена Xiaomi SU7 ниже, чем у Porsche и Tesla

Китайская корпорация Xiaomi объявила цену своего первого электромобиля SU7: базовая модель продается за 216 тысяч юаней (примерно 2,7 млн рублей по текущему курсу), максимальная версия будет предлагаться за 300 тысяч юаней (3,8 млн рублей).