Не только технологичнее, но и дешевле: цена Xiaomi SU7 ниже, чем у Porsche и Tesla

Китайская корпорация Xiaomi объявила цену своего первого электромобиля SU7: базовая модель продается за 216 тысяч юаней (примерно 2,7 млн рублей по текущему курсу), максимальная версия будет предлагаться за 300 тысяч юаней (3,8 млн рублей).
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