Путин разрешил лишать ушедших из России инвесторов права на выкуп акций

Президент Владимир Путин подписал указ, который вводит судебный механизм для лишения иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях.
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