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Путин разрешил лишать ушедших из России инвесторов права на выкуп акций

Путин разрешил лишать ушедших из России инвесторов права на выкуп акций

Президент Владимир Путин подписал указ, который вводит судебный механизм для лишения иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях.

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