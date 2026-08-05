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Актрису сериала «СашаТаня» Рубцову признали угрозой нацбезопасности на Украине

Актрису сериала «СашаТаня» Рубцову признали угрозой нацбезопасности на Украине

Министерство культуры Украины внесло российскую актрису Валентину Рубцову, известную по сериалам «Универ» и «СашаТаня», в перечень лиц, которые, по версии ведомства, представляют угрозу национальной безопасности страны.

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