Актрису сериала «СашаТаня» Рубцову признали угрозой нацбезопасности на Украине

Министерство культуры Украины внесло российскую актрису Валентину Рубцову, известную по сериалам «Универ» и «СашаТаня», в перечень лиц, которые, по версии ведомства, представляют угрозу национальной безопасности страны.
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