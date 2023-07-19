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Почему женщины предпочитают выучиться и встать на ноги, а только потом рожать детей

Почему женщины предпочитают выучиться и встать на ноги, а только потом рожать детей

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал «порочной практикой» стремление женщин строить карьеру, откладывая на потом рождение детей.

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Комментарии
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Александр Спиридонов
У меня дочь когда устраивалась на работу. Вроде все хорошо но только как узнавали что замужем отказывали - прямо говорили вы же молодая будете рожать а нам этого не надо. Причем не в одной организации почти везде куда обращалась.
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16 час.
Светлана Родионова
я смотрю вы с ним на одной волне. Прежде чем, соглашаться с Мурашко, взгляните на эту ситуацию со всех сторон, а не стой, с которой выгодно этому &quot;умнику&quot;. Полностью согласна с автором. И пособия здесь весьма причем. Хорошо, говорить, когда у тебя приличная подушка безопасности, а для остальных пособия-это единственный источник дохода в этот период.
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14 час.
Аршак Меликджанян
порочная практика у мурашко и чиновников в голове, им зарплаты и пособия с больничными не по прожиточному минимуму, как там ГЛАВНЫЙ В МИДЕ СКАЗАЛ............ дебилы б-дь
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13 час.

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