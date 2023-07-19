Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал «порочной практикой» стремление женщин строить карьеру, откладывая на потом рождение детей.
Заработать на декрет – порочная практика. Теперь официально
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Родионова
я смотрю вы с ним на одной волне. Прежде чем, соглашаться с Мурашко, взгляните на эту ситуацию со всех сторон, а не стой, с которой выгодно этому "умнику". Полностью согласна с автором. И пособия здесь весьма причем. Хорошо, говорить, когда у тебя приличная подушка безопасности, а для остальных пособия-это единственный источник дохода в этот период.
Ответить
1 д.
Аршак Меликджанян
порочная практика у мурашко и чиновников в голове, им зарплаты и пособия с больничными не по прожиточному минимуму, как там ГЛАВНЫЙ В МИДЕ СКАЗАЛ............ дебилы б-дь
Ответить
1 д.
Татьяна Кибишева
Чего голову морочить с пособиями? Пусть государство платит среднюю зарплату по региону маме, находящейся в отпуске по уходу за ребенком и это время засчитывает как трудовой стаж, плюс пособие на ребенка и будут женщины спокойно рожать, а не бегать за алиментам. Если время ухода увеличат до семи лет, то ясли и садики вообще не нужны будут, а детская заболеваемость снизится процентов на 50-70.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии