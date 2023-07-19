Заработать на декрет – порочная практика. Теперь официально

Светлана Родионова я смотрю вы с ним на одной волне. Прежде чем, соглашаться с Мурашко, взгляните на эту ситуацию со всех сторон, а не стой, с которой выгодно этому "умнику". Полностью согласна с автором. И пособия здесь весьма причем. Хорошо, говорить, когда у тебя приличная подушка безопасности, а для остальных пособия-это единственный источник дохода в этот период.

Аршак Меликджанян порочная практика у мурашко и чиновников в голове, им зарплаты и пособия с больничными не по прожиточному минимуму, как там ГЛАВНЫЙ В МИДЕ СКАЗАЛ............ дебилы б-дь