Уполномоченный в Республике Ингушетия помог предпринимателю продлить договор аренды земельного участка

Регистрация в государственном реестре недвижимости и продление договора аренды земельного участка на 49 лет предпринимателем стала возможна благодаря работе Государственного органа «Уполномоченный по защите прав Предпринимателей в Республике Ингушетия».
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