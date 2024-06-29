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Царьград

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"Там запрещено, а здесь разрешено. Почему?": Бастрыкин поддержал запрет на никабы

"Там запрещено, а здесь разрешено. Почему?": Бастрыкин поддержал запрет на никабы

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поддержал запрет на никабы, призвав Госдуму побыстрее разработать соответствующий законопроект.

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Комментарии
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Evgenija Palette
ПОТОМУ ЧТО ЗДЕСЬ ДАВНЫМ ДАВНО - не Государство, а ЖИДОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ...
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