Новый асфальтобетонный завод хотят построить в Иркутске

В городе Иркутске уже в 2024 году может появиться новый асфальтобетонный завод. На сегодня в городе есть установка по изготовлению асфальтобетонной смеси, она работает с 1999 года и уже изношена на 100 процентов.
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