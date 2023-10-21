Международный день людей, страдающих заиканием, отмечают 22 октября

С 1998 года во всем мире 22 октября проводится День людей, страдающих заиканием. На сегодняшний день эта проблема достаточно широко распространена: от нее страдают свыше одного процента всего населения мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии