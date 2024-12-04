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Спикер ОК «Юг» ВСУ Волошин: ВС России нарастили силы на Кинбурнской косе, разместив артиллерию и системы ПВО

Спикер ОК «Юг» ВСУ Волошин: ВС России нарастили силы на Кинбурнской косе, разместив артиллерию и системы ПВО

Российское командование продолжает наращивать силы на Херсонском направлении, украинская разведка отмечает появление новых подразделений группировки войск «Днепр» на Кинбурнской косе, закрывающей вход в Днепр со стороны моря.

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