Когда и от чего вакцинировать кошек и собак, объяснил ветеринар Алясов

Иммунная система домашних животных нуждается в поддержке не меньше, чем у каждого из нас. Собаки, например, постоянно сталкиваются с риском подхватить какую-нибудь инфекцию на прогулках, при общении со своими собратьями и другими уличными обитателями.
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