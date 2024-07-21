На Украине оценили сумму взяток от уклонистов в $2 млрд в год

Уклонисты на Украине ежегодно отдают до $2 млрд взяток, чтобы не попасть на фронт. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в эфире украинского телеканала ТСН.