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На Украине оценили сумму взяток от уклонистов в $2 млрд в год

На Украине оценили сумму взяток от уклонистов в $2 млрд в год

Уклонисты на Украине ежегодно отдают до $2 млрд взяток, чтобы не попасть на фронт. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в эфире украинского телеканала ТСН.

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