«Иллюзия демократии»: как отмена выборов скажется на Украине и самом Зеленском

СК

Сергей Ковалев

есть выборы, нет выборы, - это безразлично. при любом выборе раскол неизбежен, он уже в повестке. да и о каком сроке речь, если гегемон заговорил об "ошибке", призывает морозить ситуацию, пока есть что оставить за собой, а России это не надо от слова совсем? вопрос власти вна У решится в течение полугода, если не произойдет антимайдана, то максимум год. и? - кого бы не выбрали из ныне активных, в итоге всё придется переигрывать, в смысле переизбирать, заново. следовательно, не понятно, о чем Зе вообще? ему надо искать пути собственного выхода из складывающейся для него персонально ситуации. он не нужен своему хозяину, он не нужен РФ, он и народу Украины не нужен... о чем они там думаеют?