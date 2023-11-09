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«Иллюзия демократии»: как отмена выборов скажется на Украине и самом Зеленском

«Иллюзия демократии»: как отмена выборов скажется на Украине и самом Зеленском

Если лидер Украины Владимир Зеленский все-таки отменит президентские выборы, то в стране может произойти еще больший внутриполитический раскол.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
есть выборы, нет выборы, - это безразлично. при любом выборе раскол неизбежен, он уже в повестке. да и о каком сроке речь, если гегемон заговорил об &quot;ошибке&quot;, призывает морозить ситуацию, пока есть что оставить за собой, а России это не надо от слова совсем? вопрос власти вна У решится в течение полугода, если не произойдет антимайдана, то максимум год. и? - кого бы не выбрали из ныне активных, в итоге всё придется переигрывать, в смысле переизбирать, заново. следовательно, не понятно, о чем Зе вообще? ему надо искать пути собственного выхода из складывающейся для него персонально ситуации. он не нужен своему хозяину, он не нужен РФ, он и народу Украины не нужен... о чем они там думаеют?
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