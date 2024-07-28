Путин: РФ сможет разместить РСМД, если США разместят ракеты в Германии

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин отметил, что РФ будет считать себя свободной от взятого на себя моратория на размещение раукет средней и меньшей дальности, если американцы разместят свои ракеты в Германии.
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