Почти 70% опрошенных россиян хотя бы раз за год возвращали купленные товары

Большинство (68%) опрошенных россиян хотя бы раз за последний год возвращали купленные товары. Причем среди них каждый четвертый признался, что за это время сдал обратно уже не меньше четырех своих покупок.
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