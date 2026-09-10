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Регионы России

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Доля продавцов с собственными складами на Wildberries и Ozon выросла вследствие атак БПЛА

Доля продавцов с собственными складами на Wildberries и Ozon выросла вследствие атак БПЛА

За последние два месяца значительная часть российских продавцов маркетплейсов Wildberries и Ozon существенно увеличила использование модели FBS, при которой товары хранятся на собственных складах продавцов и передаются платфоме уже после оформления заказа.

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