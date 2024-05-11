Главный внештатный онколог ЯНАО Куликова объяснила, в чем опасность вейпов

Вейпы многие считают безопасной альтернативой табаку, однако это далеко не так. Об их опасности и видах рака, которые может спровоцировать курение рассказала главный внештатный онколог ЯНАО Елена Куликова.
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