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Авторы The Verge предложили Цукербергу $10 млрд, чтобы не пользоваться его метавселенной

Авторы The Verge предложили Цукербергу $10 млрд, чтобы не пользоваться его метавселенной

Англоязычное издание о технологиях The Verge опубликовало большой обзор нового VR-шлема Meta Quest Pro и метавселенной Horizon World, в котором журналисты очень критично отозвались о новых продуктах компании Meta (ранее называлась Facebook, – прим.

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