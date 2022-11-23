Авторы The Verge предложили Цукербергу $10 млрд, чтобы не пользоваться его метавселенной

Англоязычное издание о технологиях The Verge опубликовало большой обзор нового VR-шлема Meta Quest Pro и метавселенной Horizon World, в котором журналисты очень критично отозвались о новых продуктах компании Meta (ранее называлась Facebook, – прим.
Англоязычное издание о технологиях The Verge опубликовало большой обзор нового VR-шлема Meta Quest Pro и метавселенной Horizon World, в котором журналисты очень критично отозвались о новых продуктах компании Meta (ранее называлась Facebook, – прим.
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