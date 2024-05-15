Президент РФ Владимир Путин назначил новых командующих военными округами России. Среди них генерал-полковник Геннадий Анашкин, который стал врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-полковник Александр Лапин — в Ленинградском и другие.
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