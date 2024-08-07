Седан Geely Preface в России: объявлены цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В российской гамме Geely теперь будет два седана: компанию относительно простому и компактному автомобилю Geely Emgrand составил среднеразмерный Geely Preface.
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