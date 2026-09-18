Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Голый мыс, острова и полоса леса: что именно требовал СССР от Финляндии перед Зимней войнойТы

5 октября 1939 года Молотов пригласил финское правительство прислать в Москву представителя «для обсуждения конкретных политических вопросов».

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