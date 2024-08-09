Российская ПВО перехватила и уничтожила 75 украинских беспилотников над территорией страны

За последние 24 часа Вооруженные силы России успешно отразили попытку Украины осуществить серию террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против различных регионов страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии