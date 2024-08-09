Российская ПВО перехватила и уничтожила 75 украинских беспилотников над территорией страны

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yumashev

Надо надеяться, что в МО РФ имеют сравнительную статистику: сколько пересекло границу, на какую глубину нашей территории пропущены, сколько сбито, какие объекты у нас поражены, нанесённый ущерб. Враг всё это знает. А потом. Какие мероприятия должны быть проведены, чтоб не пропускать беспилотники, какое техническое оснащение для этого требуется. Но сбивать беспилотники ракетами, на мой взгляд, это вчерашний день.