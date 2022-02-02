Виктор Мережко: "Люди должны одуматься"

Не стало Виктора Мережко. Казалось, что совсем недавно он давал интервью Царьграду, рассказывал о том, что его волнует, и переживал и за ситуацию, которая складывается в столь близкой ему сфере – в искусстве, и за проблемы нашего общества в целом.