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Виктор Мережко: "Люди должны одуматься"

Виктор Мережко: "Люди должны одуматься"

Не стало Виктора Мережко. Казалось, что совсем недавно он давал интервью Царьграду, рассказывал о том, что его волнует, и переживал и за ситуацию, которая складывается в столь близкой ему сфере – в искусстве, и за проблемы нашего общества в целом.

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