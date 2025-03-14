Арктические проекты подводных интернет-кабелей замораживаются один за друг...

Арктические проекты подводных интернет-кабелей замораживаются один за другимСтроительство трансарктического подводного коммуникационного кабеля «Полярный экспресс», которое должно быть закончено в 2026 году, затягивается на неопределенный срок, сообщает ComNews.
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