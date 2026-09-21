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Ростех

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Непобедимое оружие Сергея Непобедимого. Часть II

Непобедимое оружие Сергея Непобедимого. Часть II

Фото: Минобороны РФ Продолжение. Начало здесь Ракетные комплексы «Точка» и «Ока» Создание тактических ракетных комплексов (ТРК) «Точка», «Точка-У» и оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Ока» стало настоящим прорывом в вооружении.

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