Москва готова развивать систему безопасности с партнерами

Глава государства в видео затронул ряд тем, сообщает корреспондент УтроNews. Москва, как отметил Президент, дорожит своими партнерскими связями и готова их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового и более справедливого, а значит многополярного мира.