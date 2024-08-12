Москва готова развивать систему безопасности с партнерами

Глава государства в видео затронул ряд тем, сообщает корреспондент УтроNews. Москва, как отметил Президент, дорожит своими партнерскими связями и готова их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового и более справедливого, а значит многополярного мира.
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