Science: воздействие на митохондриальную ДНК может отсрочить старение мозга

Ученые из Медицинского колледжа провинции Чжэцзян установили, что усиление связи между активностью нейронов и функцией митохондрий может предотвратить развитие нейродегенеративных заболеваний и сохранить здоровье мозга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии